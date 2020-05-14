محمد بن مسعود - الدمام - إجراء 126 ألف فحص للمرضى أفاد مسؤولون في قطاع الصحة ببريطانيا اليوم (الخميس)، بأن عدد الوفيات بـ"كوفيد-19" ارتفع بواقع 428 إلى 33614. وذكر المسؤولون أنه تم إجراء أكثر من 126 ألف اختبار للكشف عن المرض الذي يسببه فيروس كورونا أمس، وفقاً "رويترز". فيروس كورونا الجديد بريطانيا.. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع 33.614 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-14 أفاد مسؤولون في قطاع الصحة ببريطانيا اليوم (الخميس)، بأن عدد الوفيات بـ"كوفيد-19" ارتفع بواقع 428 إلى 33614. Advertisements وذكر المسؤولون أنه تم إجراء أكثر من 126 ألف اختبار للكشف عن المرض الذي يسببه فيروس كورونا أمس، وفقاً "رويترز". 14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 05:19 PM إجراء 126 ألف فحص للمرضى إجراء 126 ألف فحص للمرضى أفاد مسؤولون في قطاع الصحة ببريطانيا اليوم (الخميس)، بأن عدد الوفيات بـ"كوفيد-19" ارتفع بواقع 428 إلى 33614. وذكر المسؤولون أنه تم إجراء أكثر من 126 ألف اختبار للكشف عن المرض الذي يسببه فيروس كورونا أمس، وفقاً "رويترز". ، بريطانيا.. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع 33.614 ،

المصدر : الخليج 365

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