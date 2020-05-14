نظام نور 1440 لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي| التسجيل في نظام نور أول ابتدائي المستجدين

نظام نور هو برنامج أنشأته وزارة التعليم السعودية وهو خاص بالمؤسسات التعليمية في السعودية، وشئون الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة، وخدمات المعلمين والمعلمات، يمكن من خلاله معرفة نتائج الطلاب، والعديد من الخدمات المميزة للطلاب و أولياء أمورهم، والتواصل معهم، كما يستخدم فى تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائى الجدد، ويقوم نظام نور بتسهيل عمليات نقل الطلاب عبر المدارس، وعبر المحافظات على مستوى المملكة.

نظام نور لنتائج الطلاب 1440

يقدم نظام نور العديد من الخدمات للطلاب والطالبات، من بينها خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب، سواء نتائج الاختبارات الشهرية التى يؤديها الطلاب، أو امتحانات نصف العام و أخر العام، و يمكن للطلاب التسجيل فى نظام نور باستخدام رقم الهوية، أو السجل المدنى، كما يستطيع أولياء الأمور التسجيل فى نظام نور، لمعرفة كل شىء عن ابنائهم، و نتائجم و أيام الغياب، يمكن الدخول إلى نظام نور من هنا والتسجيل فيه، للحصول على نتيجة الفصل الدراسى الاول 2019، والحصول على درجات الطلاب كاملة بالتفصيل لبجميع الطلاب السعوديين وغير السعوديين.

نظام نور لنتائج الطلاب 1440 برقم الهوية ورمز التحقق.. رابط مباشر

يمكن لجميع الطلاب فى النظام التعليم السعودى الاستعلام عن نتائجهم من خلال التسجيل فى نظام نور، وسيتم تفعيل صفحة نظام نور فور بدء الإعلان عن النتائج ومن المتوقع فى الساعات القادمة.

كانت امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام 1439-1440، وقد بدأت يوم 16 ديسمبر ، بحضور أكثر من ستة مليون طالب وطالبة من السعودية ومن أبناء المقيمين داخل المملكة، وستستمر الامتحانات فى المراحل التعليمية المختلفة وبعدها سيتم تصحيح الاجابات لكل الطلاب، والمراجعة الدقيقة لكل أوراق الاجابات.

خدمة الواتس اب الإخبارية هى خدمة يوفرها المسؤولون عن موقع نور لمستخدميها لمساعدتهم على معرفة ظهور النتيجة فور اعلانها، تم أيضا تفعيل خدمة الاشتراك فى التليجرام لكل الطلبة وأولياء الامور ، وسيصلك كل مشترك اشعار عند ظهور النتيجة.

المعلم أو المعلمة التى ستقوم بالمراجعة و رصد درجات الطلاب، سيتم بعدها مباشرة رفع النتيجة على موقع نور

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موقع نور برقم الهوية

يمكن لكل طالب و طالبة يريد الحصول على نتيجته دخول نظام نور مباشرة باستخدام رقم الهوية، والبعد عن عناء ومشاكل اسم المستخدم ورقم المرور، حيث كل ما يتطلبه الأمر هو ادخال رقم الهوية وبعد ذلك يتم دخول رقم التحقق.

نتائج الطلاب فى المملكة العربية السعودية بالنسبة للفصل الدراسى الثانى سوف تظهر على نظام نور لجميع المراحل التعليمية سواء المرحلة الابتدائية او الاعدادية او الثانوية حيث يختص موقع نور للنتائج بنشر جميع نتائج المدارس السعودية و ذلك بعد أن يتم رصد الدرجات

نظام نور 1440 لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي

يستطيع الان أولياء الأمور الدخول رابط نظام نور 1440 لتسجيل الطلاب الجدد من الصف الأول الابتدائي

– أولاً دخول موقع نور التعليمي (noor).

– القيام بكتابة اسم المستخدم.

ثم كتابة كلمة السر.

-بعد ذلك يتم كتابة رمز التحقق مكون من 4 أرقام.

– القيام بإضافة البيانات المطلوبة عن حسابك.