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تسجيل حالة إصابة سادسة بفيروس كورونا في الأفلاج

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الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة إصابة سادسة بفيروس كورونا المستجد في الأفلاج، وهي لمقيم عربي قدم من مدينة الرياض.

وكشف الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن تسجيل 2039 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

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