بالفيديو.. ازدحام في الشرقية للحصول على «بيك»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثّق مواطن مقطع فيديو، لصفوف السيارات في المنطقة الشرقية التي أحدثت ازدحامًا كبيرًا. وثّق مواطن مقطع فيديو، لصفوف السيارات في المنطقة الشرقية التي أحدثت ازدحامًا كبيرًا. وأوضح الفيديو، اصطفاف السيارات لمسافة طويلة، فيما أكد موثق المقطع أنهم مصطفين للحصول على وجبة البيك .

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