شكرا لمتابعة خبر عن أحمد الشمراني : إحسان سامي إحسان من يوم ماعرفته وهو أهلاوي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الكاتب أحمد الشمراني، عن النادي الذي يشجعه الراحل سامي إحسان، مؤكدًا على حبه للنادي الأهلي.

وقال الكاتب خلال لقاءه في برنامج " الراحل " : إحسان سامي إحسان من يوم ماعرفته وهو أهلاوي، هو ومحمد عبده وعبادي الجوهر.

وفي سياق متصل قال إحسان سامي إحسان أغنية "مالي ومال الناس" أسرع أغنية كتبها الشاعر إبراهيم خفاجي ولحنها والدي الراحل سامي إحسان في نفس اليوم، و"انت محبوبي" كذلك!.

وأضاف نجله : أغنية "مرت" كانت عند الراحل #سراج_عمر لكنه لم يوفق في اللحن، فانتقلت إلى الوالد الراحل سامي إحسان، ولما نجحت كان أول المهنئين له هو سراج عمر، أما "مادام معايا القمر" فكانت عند الوالد ثم انتقلت منه للدكتور طلال..