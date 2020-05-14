شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يكشف عن خطوات يجب فعلها عند اشتعال الزيت في المطبخ (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت مديرية الدفاع المدني، من أخطار الزيوت، مؤكدة أن المطبخ هو المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية.
وأضافت في مقطع فيديو توعوي، أن أغلب الحرائق المنزلية تنتج عن عملية القلي بالزيت أو غيره من الدهون.
وأكدت أنه يجب عدم ترك الزيت على موقد الغاز دون رقابة، ومتابعة العاملات في المنزل وزيادة وعيهن بذلك، والتنظيف الدائم لموقد الغاز.
وأشارت إلى أنه عند حدوث اشتعال في الزيت يتم إغلاق الموقد وتغطية الوعاء المشتعل بوعاء أكبر منه لحجب الهواء عنه.
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