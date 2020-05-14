شكرا لمتابعة خبر عن ماجد الحقيل يكشف قصة ساعة الملك عبدالعزيز التي أعطاها والده للملك سلمان (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، تفاصيل قصة الملك سلمان "حفظه الله" مع والده عبدالله الحقيل .

وقال ماجد الحقيل:" وقت رحلة الأمير سلطان بن سلمان إلى الفضاء حيث كان الملك سلمان حريص على أن يأخذ ابنه شيئًا من ذكرى الملك عبدالعزيز "رحمه الله" إلى الفضاء " .

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وأضاف: " اتصل بالوالد لأخذ اقتراحه للشيء الذي سيأخذه كذكرى، وجاءت فكرة إعطاءه ساعة الملك عبدالعزيز "رحمه الله"، وكان الوالد قلق من أن يأخذ الساعة دون إيصال تفيد باستلام الملك سلمان إياها " .

وتابع: " تفاجأ الوالد في الصباح باتصال من الملك سلمان، بأن يأتي وأعطاه ورقة بأنه استلم الساعة " .