ماجد الحقيل يكشف قصة ساعة الملك عبدالعزيز التي أعطاها والده للملك سلمان (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، تفاصيل قصة الملك سلمان "حفظه الله" مع والده عبدالله الحقيل .
وقال ماجد الحقيل:" وقت رحلة الأمير سلطان بن سلمان إلى الفضاء حيث كان الملك سلمان حريص على أن يأخذ ابنه شيئًا من ذكرى الملك عبدالعزيز "رحمه الله" إلى الفضاء " .
وأضاف: " اتصل بالوالد لأخذ اقتراحه للشيء الذي سيأخذه كذكرى، وجاءت فكرة إعطاءه ساعة الملك عبدالعزيز "رحمه الله"، وكان الوالد قلق من أن يأخذ الساعة دون إيصال تفيد باستلام الملك سلمان إياها " .
وتابع: " تفاجأ الوالد في الصباح باتصال من الملك سلمان، بأن يأتي وأعطاه ورقة بأنه استلم الساعة " .
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