شكرا لمتابعة خبر عن موعد إجازة عيد الفطر لموظفي مستشفى القطيف المركزي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى):

أعلنت إدارة مستشفى القطيف المركزي، عن موعد إجازة عيد الفطر للعاملين بها؛ إذ ستبدأ يوم الأحد 24 رمضان 1441هـ الموافق 17 مايو 2020، وتنتهي بنهاية يوم الخميس 5 شوال 1441هـ الموافق 28 مايو 2020، بالنسبة للموظفين السعوديين.

بينما ستبدأ الإجازة للموظفين غير السعوديين من المقيمين في 1 شوال الموافق 24 مايو 2020، وتنتهي يوم الخميس 5 شوال الموافق 28 مايو 2020، على أن تكون العودة للعمل يوم الأحد 8 شوال الموافق 31 مايو.