شكرا لمتابعة خبر عن موعد إجازة عيد الفطر لموظفي مستشفى القطيف المركزي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى):أعلنت إدارة مستشفى القطيف المركزي، عن موعد إجازة عيد الفطر للعاملين بها؛ إذ ستبدأ يوم الأحد 24 رمضان 1441هـ الموافق 17 مايو 2020، وتنتهي بنهاية يوم الخميس 5 شوال 1441هـ الموافق 28 مايو 2020، بالنسبة للموظفين السعوديين.
بينما ستبدأ الإجازة للموظفين غير السعوديين من المقيمين في 1 شوال الموافق 24 مايو 2020، وتنتهي يوم الخميس 5 شوال الموافق 28 مايو 2020، على أن تكون العودة للعمل يوم الأحد 8 شوال الموافق 31 مايو.
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