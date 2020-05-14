شكرا لمتابعة خبر عن وصول 7 ملايين وحدة طبية إلى ماليزيا بأمر الملك سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت ماليزيا، اليوم الخميس، أن المملكة تبرّعت بأكثر من 7 ملايين و500 ألف وحدة طبية لماليزيا؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وأكد وزير الخارجية الماليزي داتوك سيري هشام الدين حسين، أن سفير المملكة في كوالالمبور محمود قطان أبلغه بذلك، مضيفًا أن هذه التبرعات بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية والإغاثة.

وأوضحت وكالة الأنباء الماليزية، أن المعدات تشمل ملايين الأقنعة الجراحية وأقنعة الوجه "N95" وواقيات للوجه وأغطية رأس وملابس وقائية و150 جهاز تنفس محمولًا، و100 جهاز تهوية غير جراحي، و80 جهاز تهوية لوحدة العناية المركزة.