بالفيديو.. بلاغ مواطن يُسهم في الحد من تجاوزات أسواق القرية الشعبية غرب الرياض

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الرياض - علي القحطاني - خاص (صدى): تفاعلت بلدية نمار غرب الرياض، مع بلاغ مواطن بشأن وجود تجاوزات داخل أسواق القرية الشعبية. تفاعلت بلدية نمار غرب الرياض، مع بلاغ مواطن بشأن وجود تجاوزات داخل أسواق القرية الشعبية. وأكد المواطن لـ "صدى"، أن أسواق القرية الشعبية كانوا يسمحون بدخول السيارات من الجهة الجنوبية والغربية، ورفع ثلاثة بلاغات للبلدية. وأضاف أن البلاغات كان يتم تقفيلها كل مرة، حتى تم التفاعل معه وتحدث معه مدير البلدية، حيث تم تشديد الإجراءات الاحترازية وتطبيق كافة الإجراءات النظامية من قبل إدارة السوق.

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