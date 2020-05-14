شكرا لمتابعة خبر عن حسن كراني: أمطار رعدية غزيرة على المدينة ومكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أكد حسن كراني، خبير الأرصاد الأول، على هطول أمطار رعدية غزيرة على المدينة المنورة ومكة المكرمة.
وأضاف: " وكلما أتجهنا جنوبا حتى جازان مرورا بالمصايف وشرقها، والأجزاء الشرقية للسواحل الجنوبية " .
وتاب: " وهطول مطري يميل للغزارة النسبية على تبوك وسواحلها وكلما اتجهنا لوسط الشمال وحائل، والسواحل الغربية من ينبع وشمالا
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