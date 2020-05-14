شكرا لمتابعة خبر عن حسن كراني: أمطار رعدية غزيرة على المدينة ومكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد حسن كراني، خبير الأرصاد الأول، على هطول أمطار رعدية غزيرة على المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأضاف: " وكلما أتجهنا جنوبا حتى جازان مرورا بالمصايف وشرقها، والأجزاء الشرقية للسواحل الجنوبية " .

وتاب: " وهطول مطري يميل للغزارة النسبية على تبوك وسواحلها وكلما اتجهنا لوسط الشمال وحائل، والسواحل الغربية من ينبع وشمالا