شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السبر يوضح كفارة النذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر، أن النذر كفارته هي كفارة اليمين كما جاء في حديث النبي "صل الله عليه وسلم " .
واستشهد بالحديث الشريف: " وجاء في الحديث الشريف : " من نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيه فَلَا يَعْصِهِ " .
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