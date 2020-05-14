شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السبر يوضح كفارة النذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر، أن النذر كفارته هي كفارة اليمين كما جاء في حديث النبي "صل الله عليه وسلم " .

واستشهد بالحديث الشريف: " وجاء في الحديث الشريف : " من نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيه فَلَا يَعْصِهِ " .