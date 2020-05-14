شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «كورونا» يمنع شباب القصيم من تجارة التمور والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):منع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، شباب القصيم من مزاولة أعمالهم في تجارة التمور.
وروى شاب من القصيم أنه كان واحدًا من بين المئات الذين وجدوا في التمور باب رزق لهم، مشيرًا إلى أنه يفكر في التصدير إلى خارج المملكة.
وأضاف في تقرير تليفزيوني، أنه بسبب جائحة كورونا تعثّر طموحه وصار أغلب التمر من الدرجة السيئة بسبب توقف التجارة .
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