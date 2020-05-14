شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم صلاة الجمعة على الأرصفة في البلدان الغير إسلامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن صلاة الجمعة على الأرصفة لا تجوز في بعض البلدان.
وأضاف، خلال استضافته في برنامج التى هي أحسن المذاع على قناة MBC1، أن بعض المسلمين طبقوا الفتاوى التى تجيز الصلاة على الأرصفة في بلد غير إسلامية، مضيفا أن النتيجة كانت أن سلطات هذه الدولة اعترضت على ذلك باعتبار أن الأرصفة شئ عام وليس مسجد.
وأضاف أنه يجوز الصلاة على الأرصفة والساحة المحيطة بالمسجد اذا كان المسجد ممتلئ بالمصلين، على أن تكون صفوف المصلين متناسقة، وكانت الدولة تسمح بذلك، وكان أداء المصلين لصلاتهم لا تغلق الطريق.
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