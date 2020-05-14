تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على صاحب مستودع عشوائي جدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): ضبطت الفرق الرقابية بجدة، مستودعًا عشوائيًا لنقل البضائع يزاول نشاط تعبئة وتغليف نخالة حيوانية تحت اسم تجاري. ضبطت الفرق الرقابية بجدة، مستودعًا عشوائيًا لنقل البضائع يزاول نشاط تعبئة وتغليف نخالة حيوانية تحت اسم تجاري. كما جرى التحفظ على 64 طن و 1044 كيس جاهز للتوزيع بوزن 4 كيلو للكيس الواحد وعدد 1370 من الأكياس الفارغة. وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على صاحب العلاقة وإغلاق الموقع بالأختام الرسمية.

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