شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمطار تغمر طرق الطائف وتساقط البرد في بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

وثّقت مقاطع فيديو، لحظة تساقط البرد بكثافة عالية على بعض مناطق في محافظة الطائف، اليوم الخميس.

كما أوضحت المقاطع، مياه الأمطار وقد غمرت بعض الطرق في الطائف.

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من التقلبات الجوية المتوقع استمرارها على المنطقة والمهيأة - بمشيئة الله تعالى - لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع شبه انعدام في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة الطائف، وميسان، وأضم، والخرمة، ورنية، وتربة، والمويه، والكامل، والعرضيات، اعتباراً من اليوم وحتى يوم الإثنين القادم .

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كما تشير التوقعات - بمشيئة الله تعالى - بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة، ومحافظة جدة، ورابغ، وخليص، اعتباراً من اليوم وحتى يوم الإثنين القادم .

ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه .

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع إلى أهمية توخي الحيطة والحذر، مع الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع .