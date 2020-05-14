شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمطار وسيول في مناطق متفرقة بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

وثّقت مقاطع فيديو، هطول الأمطار التي شكّلت لوحة جمالية في قرى بني مالك شمال أبها، اليوم الخميس.

كما وثقت المقاطع، جريان السيول بقوى في وادي الرصراص غرب وادي بن هشبل بمنطقة عسير .

Advertisements

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من المخاطر التي قد تصاحب التقلبات المناخية المتوقع استمرارها على المنطقة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية تحد من الرؤية الأفقية، وفرصة لتساقط البرد وجريان الأودية بالسيول على مرتفعات ومحافظات شرق المنطقة وتهامة عسير ، اعتباراً من اليوم الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل.

ونبهت المديرية إلى أهمية توخي الحيطة والحذر، مع أهمية الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب لما تشكله من مخاطر على الأرواح والممتلكات، مشددة على ضرورة اتباع الإرشادات والتحذيرات التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمدني عسير النقيب محمد السيد، أن المديرية تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.