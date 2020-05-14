شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مهام يقوم بها متحدث الصحة قبل المؤتمر الصحفي الخاص بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أبرز ما يقوم به قبل ظهوره على منصة المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا الجديد.

وأوضح، في مقطع فيديو، أنه يقوم في السابعة صباحًا بالمرور على مركز السيطرة والتحكم التابع للوزارة، ثم يقوم بالإطلاع على الشاشات الموجودة بالمركز لمعرفة بعض المعلومات والبيانات المهمة، ثم وضعها في نقاط، والتعامل معها على حسب أهميتها.

Advertisements

وأشار إلى أنه في الساعة الحادية عشر صباحًا يتم التجهيز للمؤتمر الصحفي، مؤكدًا أن جميع من يعملون معه يعملون بحماس وجد.