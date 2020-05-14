شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار على طريق السيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): هطلت أمطارًا متوسطة على أجزاء متفرقة من طريق السيل، اليوم الخميس. هطلت أمطارًا متوسطة على أجزاء متفرقة من طريق السيل، اليوم الخميس. وطالب المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية. ووثقت مقاطع فيديو، هطول الأمطار على الطريق بغزارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. هطول أمطار على طريق السيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.