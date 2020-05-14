«أمام 25 دولة».. «موهبة» تعرض تجربة نجاحها في تحويل أزمة كورونا إلى فرصة

عرضت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجالة للموهبة والإبداع «موهبة» أمام ممثلي نحو 25 دولة أوروبية وعربية تجربتها في تحويل أزمة كورونا إلى فرصة للتوسع في أعمالها ومشاركاتها، وتعزيز التحول الإلكتروني الرقمي.

جاء ذلك خلال مشاركة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» في الاجتماع السنوي الافتراضي للشبكة الأوروبية؛ لدعم مراكز الموهوبين الذي عقد عن بُعد؛ بسبب جائحة كورونا، لتبادل الآراء والخبرات حول كيفية استمرار العمل والتواصل خلال الأزمة.

وعرضت مدير إدارة البحوث والتطوير في «موهبة» سندس الوهيب، خلال مداخلتها كيفية تعامل «موهبة» بعد أحداث جائحة كورونا، وتحول الأعمال إلى العمل عن بُعد، لاستمرار برامجها ومبادراتها وأنشطتها، بما يوائم بين سلامة الموهوبين والموهوبات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار كورونا، وبما يعكس حرصها على تزويد الموهوبين والموهوبات باحتياجاتهم المعرفية والأكاديمية؛ لتطوير قدراتهم ومهاراتهم.

وتطرقت «الوهيب» إلى ما تم تنفيذه في «موهبة» خلال الجائحة في برنامج فصول الموهوبين، وبرنامج موهبة المتقدم للعلوم والرياضيات، والبرامج الإثرائية، والأولمبياد الدولي الذي توج بفوز ثلاث طالبات في أولمبياد الفتيات الأوروبي للرياضيات، كما تم إطلاع الحضور على إطلاق معالي أمين عام المؤسسة الدكتور سعود المتحمي، مشروع التحول الرقمي، بهدف استثمار أزمة كورونا وتحويلها إلى فرصة ووثبة للمستقبل.

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وقدمت الوهيب نبذة مختصرة عن المؤتمر الافتراضي العالمي للموهبة والإبداع الذي سيعقد في 8 نوفمبر المقبل؛ حيث أبدى الحضور حماسًا كبيرًا للمشاركة والحضور، فيما أشاد ممثلو الدول المشاركة بدور «موهبة» في مواجهة هذه الجائحة، وتعاملها مع المتغيرات بطريقة مرنة تصب في صالح الطلبة الموهوبين وتحافظ في الوقت نفسه على سلامتهم.

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