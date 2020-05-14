«الدفاع المدني»: 5 إجراءات تضمن تجنب أخطار الزيوت

المطبخ مصدر رئيسي للحرائق
حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني، من أخطار المطبخ؛ كونه مصدرًا رئيسيًا للحرائق المنزلية، الذي ينتج أغلبها عن عملية القلي بالزيت، أو غيره من الدهون.
ونصحت المديرية، عبر «تويتر»، بتجنب مخاطر الزيوت من خلال عدم تركها على موقد الغاز دون رقابة، مع متابعة العاملات بالمنزل وزيادة وعيهن بأخطارها، والحرص على تنظيف الموقد بشكل دائم من آثار الزيوت المنسكبة عليه، وغلق الموقد حال اشتعال الزيوت لمنع زيادة الاشتعال، مع تغطية الوعاء المشتعل بوعاء أكبر منه لحجب الهواء عنه، أو باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء.
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