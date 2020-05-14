428 جولة رقابية لرصد التزام المحلات بمعايير السلامة الغذائية بالمدينة المنورة

نفّذت ‏الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها، اليوم الخميس، 428 جولة ميدانية على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة ‎فيروس كورونا المستجد.

وتهدف الجولات اليومية إلى متابعة تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لحماية المجتمع والحدّ من انتشار الفيروس، ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة لضمان سلامة الأغذية.

وأكدت أمانة المدينة المنورة استمرار تنفيذ جولات المراقبين الصحيين على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأغذية، ومتابعتها للأسواق والمتاجر للتحقق من الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، بما يضمن سلامة وجودة الأغذية قبل وصولها للمستهلكين في مختلف منافذ البيع.

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ودعت الأمانة الجميع للتواصل معها عند رصد أي ملاحظات تتعلق بالسلامة الغذائية والصحة العامة أو المخالفات البلدية، وذلك عبر الاتصال على مركز الطوارئ الموحد على الرقم (940)، أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية؛ للتعامل مع المخالفات وفق الأنظمة والتعليمات.

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