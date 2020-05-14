تطورات «كورونا» تتصدر اتصال وزير الخارجية بنظيره النيبالي

تناولا القضايا ذات الاهتمام المشترك
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًّا، بوزير خارجية جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية براديب جوالي.
وتناول الاتصال بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وتطورات فيروس كورونا المستجد، وجهود البلدين الصديقين في الحد من آثاره وتداعياته.
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