بيان رسمي من شركة أرامكو حول الحقلين الجديدين

حسب ما تقتضيه الأنظمة واللوائح المرعية

أوضحت أرامكو السعودية بشأن ما ورد في تقريرها الأوليّ للربع الأول من العام 2020م، من اكتشاف حقلین جدیدین خلال الربع الأول من عام 2020م، بأن وزارة الطاقة ستقوم بالإعلان عنهما بالتفصيل بعد مراجعة بيانات الاكتشاف حسب ما تقتضيه الأنظمة واللوائح المرعية في هذا الخصوص.

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