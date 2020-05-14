للحد من انتشار «كورونا».. أمانة الرياض تفرق ازدحام العمالة في «الديرة»

بدأت أمانة منطقة الرياض، تفريق العمالة المزدحمة في حي الديرة، ضمن جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأضافت أمانة المنطقة، عبر «تويتر»، أنها فرقت وبمساندة من فرق الضبط الميداني، ازدحام العمالة في حي الديرة، وأغلقت محال الخضار التي يعمل بها غير سعوديين، ورحَّلت الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة، وذلك ضمن الجهود الرقابية الهادفة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت- اليوم الخميس- تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المملكة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 46869، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 19051، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 283 حالة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

Advertisements

اقرأ أيضا:

إجمالي الوفيات 283.. وزارة الصحة: تسجيل 2039 إصابة جديدة بكورونا

عبر 4 طرق مبتكرة.. الصحة تقود دراسات سريرية متقدمة في 7 مستشفيات بالمملكة