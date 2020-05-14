«تقني مكة» يعلن مواعيد القبول في الكليات التقنية بمحافظات منطقة مكة

للبكالوريوس والدبلوم واللغة الإنجليزية
أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، مواعيد فتح بوابة القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1441/1442هـ في الكليات التقنية للبنين والبنات.
وشملت كلا من محافظات العاصمة المقدسة، والطائف، والليث، ورنية، وجدة، والقنفذة، وتربة، بالإضافة إلى كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، وكلية السياحة والفندقة للبنين بالطائف، وفروع الكليات التقنية للبنين في محافظات ميسان وأضم والقوز ، وكليات التقنية للبنات بمحافظات العاصمة المقدسة وجدة والطائف، وكذلك الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة، والمعاهد الصناعية في محافظات العاصمة المقدسة وجدة والطائف والليث والقنفذة، وذلك لمراحل البكالوريوس للبنين للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو مايعادلها ومرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية وبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف.
وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسه، أن مواعيد التسجيل ستبدأ في 22 شوال المقبل حتى 3 ذي القعدة لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للبنين، فيما سيتم بدء القبول في برامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات وكلية الاتصالات وكلية التقنية الرقمية وفروع كليات التقنية للبنين من تاريخ 4 حتى 17 من ذي القعدة المقبل، بينما يبدأ القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية من تاريخ 14 حتى 25 من ذي القعدة المقبل.
وأضاف، أن القبول في دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية سيكون متاحاً في 4 ذي القعدة المقبل، ويستمر حتى 17 من ذات الشهر لخريجي الكفاءة المتوسطة والناجحين من الصف الأول الثانوي والثاني ثانوي من مدارس التعليم العام أو ما يعادلها.
وأكد كدسه أهمية إدخال البيانات بشكل صحيح لمتابعة آلية القبول من خلال الرسائل القصيرة على هواتف المتقدمين وذلك عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط اضغط هنا:
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