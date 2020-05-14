أمانة المدينة المنورة تصدر ٨٦ رخصة لخدمة المواطنين عن بعد

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس ٨٦ رخصة عبر أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشملت الخدمات التي قدمتها الأمانة أمس إصدار ٣٦ رخصة بلدية للمنشآت التجارية في عدة مواقع بالمدينة المنورة، واعتماد ٣٢ رخصة تشييد مبانٍ سكنية وتجارية، وإصدار ٣ قرارات مساحية، وكذلك ١٥ رخصة حفر تتعلق بخدمات البنية التحتية.