فريق بحثي سعودي يخترع مصحفًا إلكترونيًّا للمكفوفين

توصل فريق بحثي سعودي لابتكار مصحف إلكتروني للمكفوفين، يقوم بتحويل أحرف (برايل) الثابتة إلى متحركة، تتشكل إلكترونيًّا حسب آيات القرآن الكريم والأحرف العربية والصفحة. وذلك في تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة.

ويرفع اختراع المصحف الإلكتروني الصعوبة التي يواجهها المكفوفون في تلاوة القرآن الكريم بالمصاحف الورقية المطبوعة بطريقة (برايل)؛ حيث إن مصاحف المكفوفين الورقية تتكون من 6 مجلدات كبيرة جدًا، يصعب حملها والحصول عليها، ناهيك عن ثقل حجمها وعدم إمكانية الوصول إلى الصفحات أو السور بسهولة.

وتابع الفريق البحثي الذي يترأسه باحث الدكتوراه في إدارة المعرفة بجامعة الملك عبد العزيز مشعل الهرساني هذا الابتكار، منذ كان فكرة، حتى تحويله إلى واقع ملموس ومنتج جاهز للانتشار في أرجاء العالم العربي الإسلامي، منطلقًا من المملكة العربية السعودية.

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وحاز ابتكار المصحف الإلكتروني للمكفوفين على المركز الثاني في مسابقة (ابتكر) على مستوى المملكة، وتكريم عدد من الجهات عندما كان في مرحلة النموذج الأولي، وقبل تصنيعه وتحويل الفكرة إلى أرض الواقع وذلك بالتعاون مع وادي مكة بجامعة أم القرى ووادي طيبة بجامعة طيبة.

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