الأرصاد تتوقع «طقس الجمعة»: أمطار رعدية على 9 مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية، غدًا الجمعة، على 9 مناطق بالمملكة، فضلًا عن نشاط الرياح السطحية بمناطق أخرى.

وقالت «الأرصاد»، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق: جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك؛ قد تمتد الى أجزاء من منطقتي حائل والجوف.

كما توقَّعت الهيئة نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

فيما يشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.

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ويشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسطة الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بمختلف المناطق.

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