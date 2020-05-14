السعودية اليوم / الجزائر تسجل 189 إصابة جديدة و7 وفيات خلال ال 24 ساعة الأخيرة



الجزائر 21 رمضان 1441 هجري الموافق 14 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس

وأكد الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 529 حالة، فيما ارتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 3158، بعد تسجيل 100 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها.

// انتهى //

19:13ت م

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الجزائر 21 رمضان 1441 هجري الموافق 14 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 6442 حالة.وأكد الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 529 حالة، فيما ارتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 3158، بعد تسجيل 100 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها.// انتهى //19:13ت م0166

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