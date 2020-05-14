السعودية اليوم / مجلس جامعة شقراء يعقد اجتماعه التاسع للعام 1441هـ عن بعد



شقراء 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

ترأس معالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري اليوم الاجتماع التاسع لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1441 هـ عن طريق الاتصال المرئي بحضور أمين مجلس شئون الجامعات الدكتور محمد الصالح.

واستعرض المجلس عدد من المواضيع واتخذ حيالها بعض القرارات، إذ وافق على خطة الأنشطة الطلابية بالجامعة للعام 1442-1443، وخطة القبول والتقويم الأكاديمي للعام الجامعي 1442هـ وتعديل الهيكل التنظيمي للجامعة ، وضم عدد من الأعضاء لمجالس الكليات.

كما احيط المجلس بتعيين عدد من المحاضرين على درجة أستاذ مساعد بعد حصولهم على درجة الدكتوراة، وابتعاث وتمديد ابتعاث عدد من منسوبي الجامعة .

// انتهى //

18:29ت م

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