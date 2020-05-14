السعودية اليوم / المجلس الأوروبي يمدد نظام العقوبات الرقمية لمدة السعودية اليوم



بروكسل 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

اعتمد المجلس الأوروبي في بروكسل قرارًا يمدد عاما آخر حتى 18 مايو 2021 ، في إطار الإجراءات التقييدية ضد الهجمات الرقمية التي تهدد الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه.

وقال بيان أوروبي: إن الاتحاد يحتفظ بقدرته على فرض تدابير تقييدية مستهدفة على الأشخاص أو الكيانات الضالعة في الهجمات الرقمية التي تتسبب في تأثير كبير وتشكل تهديدًا خارجيًا للاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه، كما يمكن أيضًا فرض إجراءات تقييدية ردًا على الهجمات الرقمية ضد دول ثالثة أو منظمات دولية، حيث تعد هذه الإجراءات ضرورية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية والأمنية المشتركة .

وأوضح البيان أن الهدف الأساسي هو ردع الأنشطة الرقمية والرد عليها الموجهة ضد الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه، وتشمل التدابير التقييدية حظر سفر الأشخاص إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول على الأشخاص والكيانات، إضافة إلى ذلك يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال لتلك الأطراف المدرجة.

ويأتي القرار بعد أيام قليلة من إعلان الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء عن الأنشطة الرقمية الخبيثة التي تستغل جائحة الفيروس المستجد الذي أشار إلى تصميم الاتحاد الأوروبي على منع الأنشطة الرقمية الخبيثة وتثبيطها وردعها والرد عليها ، بما في ذلك الجزء الخاص باستجابة أوسع نطاقا لأزمة كوفيد 19 .

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18:16ت م

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