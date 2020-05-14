السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُدشن أول وحدة ذاتية التعقيم للمركبات



الدمام 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

دشنت أمانة المنطقة الشرقية أول وحدة ذاتية التعقيم للمركبات على أحد الشوارع الرئيسة، وذلك ضمن إجراءاتها الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس

وأوضحت الأمانة أن الوحدة تستخدم أحدث التقنيات والمعدات ، حيث يمكن تعقيم المركبة ذاتياً أثناء ‪مرورها بالوحدة ، إضافة الى بث الوحدة رسائل توعوية لقائدي المركبات ، مشيرةً إلى أن مواصفات الوحدة تتضمن ارتفاع بمساحة خمسة أمتار وعرض سبعة أمتار، وتحتوي على خزان مقاسه 16 متراً مربعاً يتسع لـ 600 لتر ، ويضخ لترين في كل ثانية.

وأشارت الأمانة إلى أن هذه الوحدة تأتي ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتبعتها أمانة المنطقة الشرقية في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع ، وضمان أعلى مستويات الوقاية من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المُستجد، موضحةً أن الوحدة جرى تدشينها في شارع الملك سعود بن عبد العزيز في مدينة الدمام، مبينةً أن هناك المزيد من الوحدات التي سيتم تدشينها مستقبلًا ، حيث تستهدف الأمانة في خطتها الشوارع الأكثر كثافة مرورية بهدف تعقيم أكبر قدر ممكن من المركبات، التي تأتي امتدادًا لخطتها في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة ضمن جهودها لمواجهة فيروس كورونا.

// انتهى //

18:07ت م

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الدمام 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسدشنت أمانة المنطقة الشرقية أول وحدة ذاتية التعقيم للمركبات على أحد الشوارع الرئيسة، وذلك ضمن إجراءاتها الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وأوضحت الأمانة أن الوحدة تستخدم أحدث التقنيات والمعدات ، حيث يمكن تعقيم المركبة ذاتياً أثناء ‪مرورها بالوحدة ، إضافة الى بث الوحدة رسائل توعوية لقائدي المركبات ، مشيرةً إلى أن مواصفات الوحدة تتضمن ارتفاع بمساحة خمسة أمتار وعرض سبعة أمتار، وتحتوي على خزان مقاسه 16 متراً مربعاً يتسع لـ 600 لتر ، ويضخ لترين في كل ثانية.وأشارت الأمانة إلى أن هذه الوحدة تأتي ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتبعتها أمانة المنطقة الشرقية في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع ، وضمان أعلى مستويات الوقاية من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المُستجد، موضحةً أن الوحدة جرى تدشينها في شارع الملك سعود بن عبد العزيز في مدينة الدمام، مبينةً أن هناك المزيد من الوحدات التي سيتم تدشينها مستقبلًا ، حيث تستهدف الأمانة في خطتها الشوارع الأكثر كثافة مرورية بهدف تعقيم أكبر قدر ممكن من المركبات، التي تأتي امتدادًا لخطتها في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة ضمن جهودها لمواجهة فيروس كورونا.// انتهى //18:07ت م0150

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