السعودية اليوم / "واس" توثق جهود أمن الطرق بمنطقة نجران في تطبيق أمر منع التجول



نجران 21 رمضان 1441هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

وثقت وكالة الأنباء

ورصدت "واس" تواجد ضباط وأفراد القوات الخاصة لأمن الطرق في نقاط التفتيش والفرز، وهم يقومون بمهامهم وواجباتهم على أكمل وجه، فيما شهدت القطاعات الحيوية المستثناة مرونة وانسيابية في تنقلاتها.

// انتهى //

17:55ت م

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نجران 21 رمضان 1441هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسوثقت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها الميدانية اليوم، جهود القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة نجران، خلال قيامهم بمهام عملهم لفرض تطبيق القرارات والتعليمات الاحترازية في أوقات أمر منع التجول.ورصدت "واس" تواجد ضباط وأفراد القوات الخاصة لأمن الطرق في نقاط التفتيش والفرز، وهم يقومون بمهامهم وواجباتهم على أكمل وجه، فيما شهدت القطاعات الحيوية المستثناة مرونة وانسيابية في تنقلاتها.// انتهى //17:55ت م0144

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