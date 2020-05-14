السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران تنفذ خطة ميدانية للعشر الأواخر من شهر رمضان



نجران 21 رمضان 1441هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران بتنفيذ خطته الميدانية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وذلك بتكليف عدد من أعضاء الهيئة مع اتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، أن الخطة الميدانية تشمل جميع الهيئات بمنطقة نجران ومحافظاتها، وترتكز جولات الأعضاء الميدانيين ودورياتهم على الأسواق والمجمعات التجارية.

وبين أن الخطة يتخللها برامج توعوية تنفذها إدارة التوعية والتوجيه عبارة عن شاشات في المجمعات التجارية تعرض مقاطع قصيرة ورسائل إرشادية توضح أهمية المحافظة على الآداب واغتنام ما بقي من الشهر المبارك فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة، مشيراً إلى أن هذه الخطة تأتي بدعم ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

// انتهى //

17:41ت م

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