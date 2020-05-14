السعودية اليوم / تطهير 2230 موقعاً بمنطقة الجوف خلال أسبوع للحد من انتشار فيروس كورونا



سكاكا 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

تواصل أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها ، مع بدء العشر الأواخر من رمضان المبارك تنفيذ خطتها باستمرار أعمال الغسيل والتطهير والتعقيم للأحياء والمرافق العامة والطرقات وأرصفة المشاة وواجهات المحلات التجارية بالمنطقة، من خلال الفرق الميدانية المختصة في الأمانة وبلدياتها على مستوى مدن منطقة الجوف ، وذلك في إطار الاهتمام بالمواطن والمقيم واستمراراً لجهود البلديات كخط دفاع أول في الحد من انتشار فيروس

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الفرق الميدانية تكثف اعمالها عبر منظومة العمل البلدي خلال فترة منع التجول لرش وتطهير المواقع المشار إليها أعلاه حيث تم تطهير وتعقيم وغسيل أكثر من 2230 موقعاً خلال أسبوع ، إضافة إلى تكثيف العمل في أسواق النفع العام، والمواقع المحيطة بالمستشفيات والمراكز والأسواق التجارية داخل الأحياء السكنية.

ولفت الانتباه إلى أن أعمال التطهير تأتي أيضاً ضمن الإجراءات الاحترازية المستمرة والمتسلسلة التي تنفذها الأمانة لمكافحة

COVID 19، وشملت أيضاً غسيل وتطهير حاويات النفايات باستخدام معدات مخصصة، ورفع النفايات المنزلية للمحافظة على النظافة والبيئة والصحة العامة في الأحياء السكنية بالمنطقة.

وبين المهندس الشرعان أن فِرق العمل الميدانية تباشر مهامها على مدار الساعة عبر كوادر متخصصة مع مراعاة عوامل مختلفة منها الكثافة السكانية ونِسَب الارتياد لتلك المواقع، مبيناً تزامن عمليات التطهير مع أعمال الرقابة الصحية على المنشآت التجارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمكافحة فيروس كورونا، والتي تتضمن وضع علامات أرضية لإرشاد المتسوقين لوضع مسافات فيما بينهم، وإلزام ملاك المحال بتنفيذ أعمال التطهير لعربات التسوق وتوفير مواد التطهير للعملاء والزبائن في جميع الأوقات.

وأكد أن تطبيق الإجراءات الوقائية بالمنطقة تحظى باهتمام وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو

نائبه، ومتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة.

// انتهى //

17:31ت م

0139



سكاكا 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واستواصل أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها ، مع بدء العشر الأواخر من رمضان المبارك تنفيذ خطتها باستمرار أعمال الغسيل والتطهير والتعقيم للأحياء والمرافق العامة والطرقات وأرصفة المشاة وواجهات المحلات التجارية بالمنطقة، من خلال الفرق الميدانية المختصة في الأمانة وبلدياتها على مستوى مدن منطقة الجوف ، وذلك في إطار الاهتمام بالمواطن والمقيم واستمراراً لجهود البلديات كخط دفاع أول في الحد من انتشار فيروس كورونا وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الفرق الميدانية تكثف اعمالها عبر منظومة العمل البلدي خلال فترة منع التجول لرش وتطهير المواقع المشار إليها أعلاه حيث تم تطهير وتعقيم وغسيل أكثر من 2230 موقعاً خلال أسبوع ، إضافة إلى تكثيف العمل في أسواق النفع العام، والمواقع المحيطة بالمستشفيات والمراكز والأسواق التجارية داخل الأحياء السكنية.ولفت الانتباه إلى أن أعمال التطهير تأتي أيضاً ضمن الإجراءات الاحترازية المستمرة والمتسلسلة التي تنفذها الأمانة لمكافحة فيروس كورونا المستجد COVID 19، وشملت أيضاً غسيل وتطهير حاويات النفايات باستخدام معدات مخصصة، ورفع النفايات المنزلية للمحافظة على النظافة والبيئة والصحة العامة في الأحياء السكنية بالمنطقة.وبين المهندس الشرعان أن فِرق العمل الميدانية تباشر مهامها على مدار الساعة عبر كوادر متخصصة مع مراعاة عوامل مختلفة منها الكثافة السكانية ونِسَب الارتياد لتلك المواقع، مبيناً تزامن عمليات التطهير مع أعمال الرقابة الصحية على المنشآت التجارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمكافحة فيروس كورونا، والتي تتضمن وضع علامات أرضية لإرشاد المتسوقين لوضع مسافات فيما بينهم، وإلزام ملاك المحال بتنفيذ أعمال التطهير لعربات التسوق وتوفير مواد التطهير للعملاء والزبائن في جميع الأوقات.وأكد أن تطبيق الإجراءات الوقائية بالمنطقة تحظى باهتمام وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمونائبه، ومتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة.// انتهى //17:31ت م0139

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تطهير 2230 موقعاً بمنطقة الجوف خلال أسبوع للحد من انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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