السعودية | جامعة الملك عبدالعزيز تجند مختبرات رؤية لإجراء فحوص شاملة لفيروس كورونا

جندت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز الملك فهد للبحوث الطبية طاقات مختبرات رؤية لإجراء الفحوص الشاملة يومياً سعياً منها في دعم جهود وزارة الصحة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تظافر الجهود والإمكانات لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ، وذلك بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المشددة لمنع انتشاره ، ومنها القيام بعمليات المسح النشط للكشف المبكر الذي بدأت فيه الوزارة بمختلف مناطق المملكة .

ووجه معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، باستثمار خبرات وامكانيات مختبرات “رؤية” الطبية المتخصصة بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بالجامعة ، لتشارك ضمن منظومة العمل التكاملي لقطاع المختبرات وبنوك الدم في المملكة ، والقيام بواجبها التكاملي بإشراف وتعاون مع وزارة الصحة .

كما تقدم الجامعة وضمن مسؤوليتها المجتمعية كل الإمكانات البشرية والمادية المتميزة والتي حرصت على مدار سنوات ماضية في تأسيس وإقامة أفضل المختبرات المتخصصة والمدعومة باستشاريين وأخصائيين وفنيين على درجة عالية من الكفاءة ، وذلك بفضل الله أولاً ثم بفضل الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- ، واللذان أوليا قطاع التعليم كافة الاهتمام والدعم .

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ، وحثّ الجامعات لتسخير جهودها وإمكاناتها الطبية والبشرية لخدمة الوطن في مواجهة فايروس كورونا المستجد وللتعاون ودعم المعنيين بالرعاية الصحية في المملكة ، والتنسيق والمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا .