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بيان من أرامكو حول اكتشاف حقلين جديدين

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2020-05-14

بيان من أرامكو حول اكتشاف حقلين جديدين

متابعات الخليج 365 - واس

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أوضحت أرامكو بشأن ما ورد في تقريرها الأوليّ للربع الأول من العام 2020م، من اكتشاف حقلین جدیدین خلال الربع الأول من عام 2020م، بأن وزارة الطاقة ستقوم بالإعلان عنهما بالتفصيل بعد مراجعة بيانات الاكتشاف حسب ما تقتضيه الأنظمة واللوائح المرعية في هذا الخصوص.



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