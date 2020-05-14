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2020-05-14 بيان من أرامكو حول اكتشاف حقلين جديدين متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أوضحت أرامكو السعودية بشأن ما ورد في تقريرها الأوليّ للربع الأول من العام 2020م، من اكتشاف حقلین جدیدین خلال الربع الأول من عام 2020م، بأن وزارة الطاقة ستقوم بالإعلان عنهما بالتفصيل بعد مراجعة بيانات الاكتشاف حسب ما تقتضيه الأنظمة واللوائح المرعية في هذا الخصوص.



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