السعودية تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 14 مايو 2020 05:30 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 260 زيارة

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أعلنت السلطات السعودية، اليوم الخميس ، عن تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد آخر 24 ساعة، كأكبر حصيلة يومية يتم إعلانها.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا”، ن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 46869 حالة حتى الآن ، بينها 27535 حالة نشطة، منها 156 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

كما تم تسجيل 1429 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 19051 حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 283 حالة.