، بلدية بلقرن تداهم موقعًا مخالفًا بالبظاظة وتتلف 585 كجم مواد غذائية ،

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داهمت بلدية محافظة بلقرن موقعًا مجهولاً بمنطقة البظاظة استغل لإعداد رقاق السمبوسة في بيئة تفتقد للاشتراطات البلدية والصحية، ما أسفر عن إغلاق الموقع وإتلاف 270 كجم من الرقاق و 315 كجم من المواد المستخدمة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة بلقرن "أحمد عوض البارقي" أن الفرق التابعة للبلدية رصدت أثناء الجولات الميدانية المكثفة موقعاً بالنطاق اتضح أنه معمل ومصنع استغل لتجهيز الرقاق بكميات كبيرة بهدف توزيعها تجارياً، وتبين فور ضبط الموقع عدم وجود رخصة نظامية.
وأضاف البارقي أنه تم رصد مخالفات صحية تمثلت في استخدام مواد غذائية في بيئة تفتقر إلى أدنى درجات النظافة، إضافة لوجود حشرات، وسوء تداول المواد وحفظها، وكذلك افتقار الموقع لجميع الاشتراطات البلدية اللازمة، وتم إغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقه.
وأكد مواصلة الجولات الرقابية حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم وسنتخذ كافة الإجراءات اللازمة في ذلك، محذرًا المخالفين بعقوبات رادعة حال عدم اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية الضرورية للحفاظ على الصحة العامة.
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 05:56 PM
"البارقي": ستتواصل الجولات الرقابية حفاظاً على سلامة المواطن والمقيمبلدية بلقرن تداهم موقعًا مخالفًا بالبظاظة وتتلف 585 كجم مواد غذائية
داهمت بلدية محافظة بلقرن موقعًا مجهولاً بمنطقة البظاظة استغل لإعداد رقاق السمبوسة في بيئة تفتقد للاشتراطات البلدية والصحية، ما أسفر عن إغلاق الموقع وإتلاف 270 كجم من الرقاق و 315 كجم من المواد المستخدمة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة بلقرن "أحمد عوض البارقي" أن الفرق التابعة للبلدية رصدت أثناء الجولات الميدانية المكثفة موقعاً بالنطاق اتضح أنه معمل ومصنع استغل لتجهيز الرقاق بكميات كبيرة بهدف توزيعها تجارياً، وتبين فور ضبط الموقع عدم وجود رخصة نظامية.
وأضاف البارقي أنه تم رصد مخالفات صحية تمثلت في استخدام مواد غذائية في بيئة تفتقر إلى أدنى درجات النظافة، إضافة لوجود حشرات، وسوء تداول المواد وحفظها، وكذلك افتقار الموقع لجميع الاشتراطات البلدية اللازمة، وتم إغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقه.
وأكد مواصلة الجولات الرقابية حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم وسنتخذ كافة الإجراءات اللازمة في ذلك، محذرًا المخالفين بعقوبات رادعة حال عدم اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية الضرورية للحفاظ على الصحة العامة.
، بلدية بلقرن تداهم موقعًا مخالفًا بالبظاظة وتتلف 585 كجم مواد غذائية ،
المصدر : الخليج 365
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