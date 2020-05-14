، الاتحاد الأوروبي يطالب بعدم استخدام تطبيقات تتبع "كورونا" في التجسس ،

محمد بن مسعود - الدمام - "ريندرز" شدد على إلغائها عند انتهاء الأزمة

طالب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل ديدييه ريندرز، اليوم (الخميس)، باقتصار استعمال التطبيقات المستخدمة في تتبع الاتصالات المتعلقة بمرض كوفيد-19 على فترة الجائحة فقط، إلغاء تفعليها تلقائيًا بمجرد انتهاء الأزمة.

وفي جلسة لأعضاء البرلمان الأوروبي شدد فيها النواب على المخاوف المتعلقة بمخاطر انتهاك الخصوصية، قال "ريندرز": "التطبيقات لا يمكن أن تُستخدم في مراقبة الجمهور، وسيحتفظ الأفراد بالسيطرة على بياناتهم"، وفقاً لـ"رويترز".

وشدد المفوض على أنه يجب أن إلغاء التطبيقات عند انتهاء الأزمة، حتى لو نسي مستخدموها حذفها.

وتهرع الدول حاليًا لتطوير تطبيقات تتبع الهواتف المحمولة، على أمل أن تساعد تكنولوجيا الهواتف الذكية في إعادة فتح الحدود والنشاط الاقتصادي دون أن يتسبب ذلك في إطلاق موجة ثانية من الوباء.

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