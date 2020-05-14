- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أصدر الرئيس الامريكي دونالد ترامب تهديداً بقطع العلاقات بشكل كامل مع الصين، وذلك خلال لقاء مع قناة "فوكس بزنس" الأمريكية اليوم.
وقال ترامب إنه لا يرغب في التحدث إلى نظيره الصيني في الوقت الحالي مضيفاً أن أمله "خاب بقوة" من طريقة تعامل بكين مع أزمة فيروس كورونا .
ورداً على أسئلة حول العقوبات والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة ضد الصين قال إن هناك الكثير من الأمور التي يمكن القيام بها ويمكن أن يكون من ضمنها قطع العلاقة بالكامل مع الصين.
وأشار ترامب إلى أن قطع العلاقات مع الصين سيكون مفيدًا اقتصادياً للولايات المتحدة، حيث سيوفر لهم 500 مليار دولار دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل .
فيروس كورونا الجديد
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 05:43 PM
قال: سيكون مفيدًا اقتصادياً للولايات المتحدة حيث سيوفر لنا 500 مليار دولاربسبب كورونا .. ترامب يهدد بقطع العلاقات بشكل كامل مع الصين
أصدر الرئيس الامريكي دونالد ترامب تهديداً بقطع العلاقات بشكل كامل مع الصين، وذلك خلال لقاء مع قناة "فوكس بزنس" الأمريكية اليوم.
وقال ترامب إنه لا يرغب في التحدث إلى نظيره الصيني في الوقت الحالي مضيفاً أن أمله "خاب بقوة" من طريقة تعامل بكين مع أزمة فيروس كورونا .
ورداً على أسئلة حول العقوبات والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة ضد الصين قال إن هناك الكثير من الأمور التي يمكن القيام بها ويمكن أن يكون من ضمنها قطع العلاقة بالكامل مع الصين.
وأشار ترامب إلى أن قطع العلاقات مع الصين سيكون مفيدًا اقتصادياً للولايات المتحدة، حيث سيوفر لهم 500 مليار دولار دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل .
، بسبب كورونا .. ترامب يهدد بقطع العلاقات بشكل كامل مع الصين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا .. ترامب يهدد بقطع العلاقات بشكل كامل مع الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.