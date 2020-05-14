- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة، أمس, ٨٦ رخصة عبر أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.
وشملت الخدمات التي قدمتها الأمانة أمس إصدار ٣٦ رخصة بلدية للمنشآت التجارية في عدة مواقع بالمدينة المنورة، واعتماد ٣٢ رخصة تشييد مبانٍ سكنية وتجارية، وإصدار ٣ قرارات مساحية، وكذلك ١٥ رخصة حفر تتعلق بخدمات البنية التحتية.
أمانة المدينة المنورة
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 05:41 PM
لخدمة المواطنين خلال فترة الإجراءات الوقائيةأمانة المدينة المنورة تصدر ٨٦ رخصة "عن بعد"
أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة، أمس, ٨٦ رخصة عبر أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.
وشملت الخدمات التي قدمتها الأمانة أمس إصدار ٣٦ رخصة بلدية للمنشآت التجارية في عدة مواقع بالمدينة المنورة، واعتماد ٣٢ رخصة تشييد مبانٍ سكنية وتجارية، وإصدار ٣ قرارات مساحية، وكذلك ١٥ رخصة حفر تتعلق بخدمات البنية التحتية.
، أمانة المدينة المنورة تصدر ٨٦ رخصة "عن بعد" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة المدينة المنورة تصدر ٨٦ رخصة "عن بعد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.