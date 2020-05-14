شكرا لمتابعة خبر عن هيئة حقوق الإنسان: لا يجوز توقيف أو حبسه أحد إلا بموجب أحكام النظام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت هيئة حقوق الإنسان أن المادة 36 من النظام الأساسي للحكم تنص على أن الدولة توفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها. أكدت هيئة حقوق الإنسان أن المادة 36 من النظام الأساسي للحكم تنص على أن الدولة توفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها. كما أكدت أنه لا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة حقوق الإنسان: لا يجوز توقيف أو حبسه أحد إلا بموجب أحكام النظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.