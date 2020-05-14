تزويد موفري الرعاية الصحية بالمهارات الكاشفة عن بوادر جرائم الاتجار بالأشخاص

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، أن الإطار النظامي في المملكة يكفل الحق في الحصول على الرعاية الصحية. أكدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، أن الإطار النظامي في المملكة يكفل الحق في الحصول على الرعاية الصحية. وتتعهد الجهات المعنية ببناء القدرات المتخصصة لموفري الرعاية الصحية لتزويدهم بالمهارات اللازمة لكشف بوادر جرائم الاتجار بالأشخاص المحتملة وإبلاغ السلطات بها.

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