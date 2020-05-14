شكرا لمتابعة خبر عن «تقويم التعليم» تحدد 3 خطوات للتحقق من الهوية قبل الاختبار التحصيلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن هناك ثلاث خطوات يُمكن من خلالها التحقق من الهوية قبل اختبار التحصيلي عن بعد.

وأكدت أن الخطوات هي : " تحديث البريد الإلكتروني، والتقاط صورة شخصية بشكل مباشر من خلال الكاميرا أو رفع صورة حديثة أثناء عملية التحقيق، التقاط صورة لإثبات الهوية بشكل مباشر من خلال الكاميرا أو رفع نسخة منه أثناء عملية التحقيق " .

وأشارت إلى أنه يستثنى من ذلك من لا يملك إثبات هوية حالياً حيث سيتم مطابقة الهوية لاحقاً.