شكرا لمتابعة خبر عن مارتن غريفيث: نشكر المملكة على تمديد وقف النار في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وكالات (صدى):

أعلن المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، عن إحراز تقدم في المفاوضات وخاصة التي تخص وقف إطلاق النار في اليمن.

وأوضح في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، أن هناك خلافات حول بعض التدابير الإنسانية والاقتصادية الضروروية، مشيرًا إلى أنها تأخرت.

وأفاد بأنه قدم خريطة طريق مجدية للوصول إلى السلام، موضحًا أن الأمر متروك لمن يمتلكون السلاح والقوة لاتخاذ القرارات.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار في اليمن جزء من اتفاق أكثر شمولية، مقدمًا الشكر إلى التحالف العربي بقيادة المملكة على تمديد وقف النار في اليمن، ومؤكدًا أنه يجب التوصل إلى اتفاق في اليمن يفضي إلى حكومة منتخبة.