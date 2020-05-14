شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمانة الرياض تُفرق ازدحام العمالة في حي الديرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت أمانة منطقة الرياض وبمساندة الضبط الميداني، من تفريق ازدحام العمالة في حي الديرة. تمكنت أمانة منطقة الرياض وبمساندة الضبط الميداني، من تفريق ازدحام العمالة في حي الديرة. كما تمكنت الفرق الرقابية من إغلاق محلات الخضار التي يعمل بها غير سعوديين وترحيل الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة. وذلك ضمن الجهود الرقابية الهادفة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أمانة الرياض تُفرق ازدحام العمالة في حي الديرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.