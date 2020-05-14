شكرا لمتابعة خبر عن مواعيد تقديم إثبات الاستقلالية في برنامج حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن المهلة التى يسمح من خلالها تقديم إثبات الاستقلالية والموعد النهائي الخاص بها.

وذكر البرنامج أنه يجب تقديم إثبات الاستقلالية قبل تاريخ 10 يونيو المقبل، مضيفا أن صرف الدعم سيتم خلال اذا كان الفرد مؤهلًا ومستحقًا.

وأكد أنه عدم إرفاق المستند ستتأثر أهلية المستفيد، وسيتم تطبيق ضوابط البرنامج خلال عملية التحقق من البيانات للدورة 32 لشهر يوليو.