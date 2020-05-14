شكرا لمتابعة خبر عن مواعيد تقديم إثبات الاستقلالية في برنامج حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح برنامج حساب المواطن المهلة التى يسمح من خلالها تقديم إثبات الاستقلالية والموعد النهائي الخاص بها.
وذكر البرنامج أنه يجب تقديم إثبات الاستقلالية قبل تاريخ 10 يونيو المقبل، مضيفا أن صرف الدعم سيتم خلال اذا كان الفرد مؤهلًا ومستحقًا.
وأكد أنه عدم إرفاق المستند ستتأثر أهلية المستفيد، وسيتم تطبيق ضوابط البرنامج خلال عملية التحقق من البيانات للدورة 32 لشهر يوليو.
كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد تقديم إثبات الاستقلالية في برنامج حساب المواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.