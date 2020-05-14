شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 180 ألف حبة بيض مخزّن بطريقة غير نظامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعًا في القريات يخزن البيض بطريقة غير نظامية. رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعًا في القريات يخزن البيض بطريقة غير نظامية. وأكدت الهيئة، أنه تم ضبط ١٨٠ ألف حبة بيض، وإحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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